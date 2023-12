Santo André contrata goleiro e renova com jovem revelação

No último fim de semana o Santo André anunciou a contratação do goleiro Wellington Santana. O atleta de 26 anos chega com contrato válido até março de 2025. O profissional já passou pelo Pérolas Negras-RJ, Porto Velho-RO, Fast Club-AM, Manauara-AM e XV de Piracicaba-SP. Seu último clube foi o Camburiú-SC.

Também no fim de semana o departamento de futebol profissional anunciou a renovação contratual do atacante Alexiel. O jovem de 20 anos, agora, tem vínculo até dezembro de 2026. Alexiel chegou ao clube em 2021 e se destacou nas divisões de base do clube. Neste ano, fez gols importantes na campanha do time na Série D do Brasileirão.