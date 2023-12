Basquete Diadema promove ‘peneira’ para garimpar novos atletas

O técnico Julio Malfi, do Basquete Diadema, vai aproveitar os treinamentos do mês de dezembro, no ginásio Poliesportivo Ayrton Senna, para analisar atletas interessados em integrar a equipe na temporada de 2024. Os interessados precisam fazer contato com o treinador para agendar a participação no treino por meio do telefone/WhatsApp: (11) 99754-6751. Não será permitida a participação de quem não cumprir essa regra.

Nesta temporada o Basquete Diadema estreou nas competições oficiais da FPF (Federação Paulista de Basketball) sendo eliminado nos playoffs do Paulistão Divisão de Acesso pela Liga Sorocabana.