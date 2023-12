Corinthians pode ter volta de Fausto Vera e Rojas na rodada final do Brasileirão

O volante argentino Fausto Vera e o meia-atacante paraguaio Matías Rojas participaram do treinamento do Corinthians desta segunda-feira e podem ir a campo na rodada final do Brasileirão, contra o Coritiba, em jogo marcado para as 21h30, no Couto Pereira. Entre os dois, Fausto, vítima de dores no tendão de Aquiles, é quem está há mais tempo sem ir a campo pelo time alvinegro. A última partida dele foi há quase um mês, dia 9 de novembro, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG.

Rojas, por sua vez, virou desfalque por causa de dores no músculo posterior da coxa esquerda, problema sentido depois que ele retornou dos compromissos com a seleção paraguaia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Três dias após o último jogo pelo Paraguai, foi a campo na dolorosa goleada por 5 a 1 sofrida frente ao Bahia, apenas no segundo tempo, e não foi relacionado para a vitória por 4 a 2 sobre o Vasco, nem para a derrota por 2 a 1 para o Internacional.

Vera chegou ao clube em julho de 2022, contratado junto ao Argentinos Juniors como grande aposta da gestão de Duílio Monteiro Alves, que entregará o cargo ao presidente eleito Augsuto Melo em janeiro. Causou boa impressão nos primeiros meses, mas não teve o rendimento esperado ao longo de 2023. Tem contrato com o Corinthians até 2026, o que não impede que seja negociado, tanto que já surgiram especulações sobre a possibilidade. Já Rojas chegou em julho deste ano, vindo do Racing, com contrato de três anos, visto como uma provável solução para o meio de campo, e ainda não convenceu.

Nesta segunda, o paraguaio e o argentino participaram de uma atividade de enfrentamento em campo reduzido sob o comando de Mano Menezes, ao lado de jogadores que não jogaram ou estiveram por menos de 45 minutos em campo no jogo contra o Inter. Os atletas que atuaram por período maior que um tempo na Neo Química Arena fizeram apenas uma atividade regenerativa, assim como já havia ocorrido no domingo.

Mesmo derrotado pelos colorados no sábado, o Corinthians se livrou matematicamente do rebaixamento e garantiu vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Em 13º lugar, com 47 pontos, pode subir no máximo para 12º lugar ou cair para 14º na última rodada. Gabriel Moscardo e Lucas Veríssimo, suspensos, são desfalques.