Jão e Gloria Groove são anunciados para o Rock In Rio 2024

E mais nomes para o Rock In Rio 2024 foram divulgados! Jão e Gloria Groove foram anunciados no perfil oficial do evento e irão se apresentar na edição que marca os 40 anos do festival carioca. Os dois fizeram shows no The Town 2023, no dia 10 de setembro. As datas para cada artista ainda não foram divulgadas.

No festival paulista, The Town, do mesmo criador do Rock In Rio, os artistas se apresentaram no Palco The One e entregam espetáculos que impressionaram o público! Além disso, Jão também foi anunciado para o Rock In Rio Lisboa 2024, onde se apresentará no Palco Mundo do evento. Será que na edição brasileira o cantor também se apresentará no palco principal?