Kéfera explica motivo de não comparecer na Farofa da Gkay: - Vamos mudando nossas prioridades

Kéfera foi uma das convidadas da Farofa da Gkay, mas optou por não comparecer ao evento, que começa nesta segunda-feira, dia 4, em Fortaleza. A influenciadora explicou o motivo de não curtir a folia em suas redes sociais.

- Não vou. Fui convidada? Fui. Quis ir? Não quis. E outra, o canal voltou com tudo, tem vídeo novo toda semana, estou me dedicando muito para produzir. Ao longo da vida, vamos mudando nossas prioridades e vendo de fato onde a gente quer estar e onde não tem necessidade.

Questionada por um internauta se não valeria a pena gravar conteúdo na festa, Kéfera explicou que sairia muito dos seus planos atuais:

- O meu foco agora é trabalhar e malhar. E eu estou super bem, estou na minha melhor fase. A fase que estou mais feliz é agora, até porque minha prioridade é malhar de domingo a domingo, meu lifestyle agora é esse.

Claro que com a mudança de vida, Kéfera também adotou novos hábitos, como mudança em sua alimentação:

- Não consumo mais bebida alcoólica, não sinto mais vontade, não sinto mais necessidade. Essa coisa de ir para festa de pegar gente, de beijar na boca, não sinto mais essa necessidade. Já tive minha fase de ir lá e fazer essas bagunças? Já, mas agora eu sou uma adulta de 30 anos, não tenho mais paciência para essas coisas. Passou essa fase. Não me agrega mais. Vou ficar lá fazendo stories fingindo que sou amiga da galera? Não sou.

Kéfera não parou por aí, ela ainda contou que sente vergonha ao ver os vídeos que já gravou nas edições anteriores:

- Hoje em dia eu assisto aquilo e me dá uma vergonha. Fico assim: Precisava?. Não sei, eu olho e me dá muita vergonha. Falo: Gente, que mico. Era tanto uma necessidade de aparecer, que eu me questionei [sobre fazer isso]. Ninguém é amigo de ninguém [lá]. É um fingimento. É tudo pelo engajamento, é tudo por like