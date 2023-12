Jenny Miranda anuncia fim de casamento e internautas apontam suposta indireta de Gretchen: A lei do retorno é imbatível

O amor teve que sair do ar! Aos prantos, Jenny Miranda anunciou o fim do seu casamento com Fábio Gontijo em seu Instagram. A ex-peoa comentou que não apagará as fotos do casal de suas redes e que também não pretende parar de usar aliança.

No vídeo, a influenciadora falou:

- Infelizmente eu tô tendo que me posicionar, mesmo na situação que eu me encontro, porque as pessoas já estão comentando que o Fábio já movimentou algumas coisas no Instagram dele. E eu vim anunciar pra vocês que a gente não é mais um casal.

E continuou o anúncio informando que quem terminou a união foi o dermatologista:

- Em respeito a nossos fãs, as pessoas que gostam da gente, as nossas famílias. E, né, pra quem não gostava, pra quem desejava que isso acontecesse, o que fosse acontecer, aconteceu. Foi ele que terminou, foi uma decisão dele. Eu tenho que respeitar, ele tem os motivos dele.

E explicou que, por enquanto, não apagará as fotos e nem tirará a aliança:

- Eu não vou tirar as fotos, eu não vou tirar minha aliança, ele já tirou a dele, mas eu não vou tirar enquanto eu não achar que é o momento certo pra mim. Eu tenho que viver isso, eu tenho que passar por isso, e quando eu achar o momento certo, eu vou lá, eu tiro as fotos, eu tiro a aliança, mas por enquanto eu não vou fazer isso.

Suposta indireta de Gretchen

Minutos depois do anúncio de Jenny, Gretchen publicou uma foto com um texto que fez os internautas entenderem como uma indireta para a ex-peoa. Confira o que a artista escreveu:

É mores. A vida é muito incrível mesmo. Pra quem não sabe viver,só lamento. A lei do retorno é imbatível. E não adianta querer fugir dela. Tem gente que achou q tinha se saído bem fazendo mal para o outro e aí começa a receber o retorno. E tem gente que acha que saiu vitorioso de um processo e na verdade, perdeu principalmente sua própria dignidade. ADOROOOOO. Só de camarote.

Será que Gretchen realmente escreveu a mensagem para sua ex-nora?