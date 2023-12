Joey King se pronuncia pela primeira vez sobre críticas de Jacob Elordi ao filme A Barraca do Beijo

Nos últimos dias, Jacob Elordi viralizou entre os internautas após fazer algumas críticas ao filme A Barraca do Beijo. O ator, um dos protagonistas da produção, afirmou que a trilogia era ridícula.

Após a repercussão, Joey King, par romântico do ator, se pronunciou sobre as declarações e lamentou o que foi dito. A atriz confessou que se divertiu muito durante as gravações.

- É muito triste que alguém se sinta dessa forma. Eu me diverti muito fazendo aqueles filmes, não importa o que qualquer um diga, afirmou ela durante um desfile da Balenciaga, que a Variety repercutiu.

Além de Joey King, quem também se pronunciou foi Taylor Zakhar Perez, que interpretou Marco.

- Achei uma pena porque, até onde sei, todos os outros tiveram uma experiência maravilhosa. É lamentável que essa tenha sido a experiência dele no set. Especialmente quando esses filmes foram lançados, foi um momento em que realmente precisávamos de algo assim. Eu sei pelas interações com os fãs, abordado em todos os lugares a que vou, o que A Barraca do Beijo significa para as pessoas e o que trouxe a elas durante um período tão sombrio. Acho que o lado bom é que ele ainda fez as pessoas rirem e se sentirem bem.

Eita!