Nasce neta de Galvão Bueno, filha do enteado do narrador

A família cresceu! Nesta segunda-feira, dia 04, Desirée Soares, esposa do narrador ex-Globo Galvão Bueno, utilizou de suas redes sociais para anunciar o nascimento de sua mais nova netinha. A ex-modelo também aproveitou para compartilhar algumas fotos do momento e parabenizar o filho Leo Salgado, enteado do comentarista, e sua nora Ana Carolina Persuhn.

Nasceu Antonella, nossa netinha! Parabéns Leo Salgado e Ana Carolina Persuhn. Não tem sensação mais gostosa que ser avós. Estamos vivendo momentos de grande felicidade. Que Deus abençoe grandemente nossa mais nova princesinha!, escreveu a vovó.

Nas imagens, podemos ver Galvão Bueno e Desirée, que são casados desde 2000, conhecendo a nova membro da família: Antonella - nome que foi revelado através do storie da vovó.