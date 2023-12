Bárbara Evans desabafa sobre dificuldade em amamentar gêmeos: Peito destruído

Maternidade real! Nesta segunda-feira, dia 04, Bárbara Evans utilizou de suas redes sociais para relatar as dificuldades que tem enfrentado para amamentar os filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, que nasceram no dia 27 de novembro, na cidade de São Paulo.

A modelo de 32 anos de idade, casada com o empresário Gustavo Theodoro, abriu uma caixinha de perguntas e respostas nos stories de seu Instagram e atualizou os fãs, afirmando que está precisando complementar o leite materno.

E o leite, já desceu? Como é amamentar dois?, questionou uma seguidora.

Bárbara, que também é mãe da pequena Ayla, de um ano e oito meses de idade, honrou sua notória transparência quando se trata de maternidade real.

Leite desceu sim, mas não está sendo suficiente para os dois. Eles mamam muito, afirmou. Fora isso, o Álvaro pegou direitinho o peito, mas o Antônio... minha nossa! Então, o peito está destruído. Tento tirar um pouco para dar fora do peito, mas tem sangrado muito, explicou a filha de Monique Evans, ressaltando que isso tudo faz parte do processo.

E está tudo bem gente! Estou complementando com fórmula. E é isso aí, assumiu a modelo mostrando também que está usando cinta e que sente uma tristeza no coração.

É muito ruim, você acorda chorando, dorme chorando. Mas a gente tem que continuar a vida. É muito difícil amamentar gêmeos, se é difícil um, imagina dois. Antônio acabou com meu peito na maternidade, e quando tento tirar leite na maquininha não tem muito. Não sei se é essa tristeza que estou tendo que está atrapalhando. Mas a água chega a ficar rosa. É muito difícil, mas antes de ter os bebês já tinham me falado isso. É uma conexão maravilhosa amamentar, mas tem casos e casos, a fórmula está aí para isso, explicou.

Vamos viver a vida com mais tranquilidade e menos peso nas coisas, fico mais culpada ainda com essa história de amamentação. Então eu complemento com fórmula, às vezes tento dar o peito, quando tiro [com a máquina] sai tudo com sangue e não estou tendo leite, revelou a mamãe.

A modelo também chegou a afirmar que vai tentar fazer laser para ajudar na recuperação do seio e que tentará amamentar mais vezes os bebês e contou ainda que a mais velha, Ayla, está sentindo falta da atenção.

Mãe de gêmeos com mais uma... Ayla deu um show para dormir ontem, se a gente nina os bebês quer também. Até colocar na cama da gente, coisa que nunca fizemos, colocamos. Não está fácil, confessou.