Últimas palavras de John Lennon antes da morte são divulgadas pela primeira vez

O novo documentário que conta detalhes sobre a noite do assassinato do astro do rock, John Lennon, já revelou pela primeira vez quais foram as últimas palavras do cantor antes de seu assassinato, que aconteceu no dia 8 de dezembro de 1980.

Em Lennon: Murder Without a Trial, o concierge do edifício Dakota, onde Beatle levou um tiro e foi morto, falou sobre a tragédia e revelou detalhes nunca contados. Jay Hastings ouviu as últimas palavras do cantor, que, segundo ele, teria gritado levei um tiro antes de cair no chão.

- Ele passou correndo por mim e disse: Levei um tiro. Tinha sangue saindo de sua boca. Ele caiu no chão. Eu o virei de costas, tirei os óculos e coloquei-os sobre a mesa. Yoko estava gritando: Chame uma ambulância, chame uma ambulância, chame uma ambulância!, revelou o concierge.

O taxista Richard Peterson, que também testemunhou o crime, disse:

- Lennon estava entrando e um garoto disse: John Lennon. Ele era um cara grande. Eu estava olhando para ele pela janela da frente do meu táxi. De repente ele atirou. Esse cara acabou de atirar em John Lennon, contou.

John Lennon foi assassinado aos 40 anos, no dia 8 de dezembro de 1980 quando voltava no Record Plant Studio junto com sua parceira, Yoko Ono. O cantor levou quatro tiros e foi declarado morto ao chegar ao Hospital Roosevelt.

No novo documentário da Apple TV+, também é divulgado o áudio do assassino do astro, Mark Chapman, contando os motivos de ter baleado o cantor.