Abertas inscrições a Corrida Natalina Night Run em Ribeirão Pires

Seguem abertas, até o dia 13, as inscrições para a Corrida e Caminhada Natalina - Night Run de Ribeirão Pires, que acontecerá no dia 16 de dezembro (sábado), às 20h30, com largada para 7 km no Complexo Ayrton Senna.

A prova em alusão ao Natal percorrerá as principais vias da cidade, a partir do ponto de encontro na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro. Já as inscrições têm o valor de R$ 69,99 e podem ser feitas pelo site www.ticketsports.com.br/e/corrida-natalina-night-run-37160, garantindo aos inscritos o número de peito, chip e camiseta.

ANTES DA LARGADA

A retirada dos kits está programada para os dias 15 de dezembro (sexta-feira), das 14h às 19h, e 16 de dezembro (sábado), das 11h às 16h. Para a retirada, na Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, localizada no Complexo Ayrton Senna, será necessária a apresentação do documento de identidade, comprovante de pagamento da inscrição e a doação voluntária e 1 kg de alimento não perecível.