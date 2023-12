Julia Roberts lamenta pela primeira vez a morte de Matthew Perry, seu ex-namorado

Nunca é tarde para falar de saudades, né? A estrela de Hollywood, Julia Roberts, sabe muito bem disso, pois somente agora, um mês depois da morte de Matthew Perry, a atriz falou sobre ter perdido o ex-namorado e amigo.

Matthew morreu no dia 28 de outubro, após ter se afogado, no mesmo dia do aniversário da atriz. Em entrevista ao Entertainment Tonight, Julia contou que a partida do amigo lhe ensinou sobre a vida:

-O falecimento repentino de alguém tão jovem é de partir o coração. Isso apenas ajuda todos nós a valorizarmos o que temos e a seguir em frente de maneira positiva, da melhor maneira possível, refletiu.

A dupla de atores tiveram um romance em 1996 e ficaram juntos por três anos. Julia até fez uma participação no episódio doze da segunda temporada de Friends, nomeado de Aquele depois do Super Bowl.