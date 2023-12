Farofa da Gkay: do luxo a mensagem contra assédio; veja tudo sobre o evento

Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, celebra a nova edição da festa Farofa da Gkay a partir desta segunda-feira, 4. Os convidados do evento já viajaram até Fortaleza, no Ceará, onde a influenciadora celebra mais um aniversário dela até quarta-feira, 6. Wesley Safadão, Sorriso Maroto, Léo Santana, Claudia Leitte, Kevin O Chris estão entre as atrações confirmadas.

Com mais de 700 convidados, os ex-BBBs Pyong Lee, Gabi Martins e Flay já mostraram que estão a caminho de Fortaleza no avião que a influenciadora fretou pelo segundo ano consecutivo. "Que comece a farofa", disse Gabi Martins, que sentou na aeronave ao lado de Fiuk, nos Stories do Instagram na manhã desta segunda-feira, 4.

Apesar do sucesso, polêmicas marcaram a edição do ano passado. Em vídeo, Tirullipa apareceu desamarrando biquínis das convidadas, que acusaram o comediante de assédio sexual. Neste ano, Gkay anunciou pôsteres de conscientização.

"Se liga, meu povo! Por mais que ela dê mole, mas respeita as mina. Pra refrescar tua mente, que não é não. Posturado e calmo (Léo Santana)", diz o comunicado, fazendo uma paródia à música de mesmo nome do artista.

Os anos anteriores também contavam com o Dark Room, um ambiente mais reservado e íntimo para os convidados. Porém, a influenciadora cancelou a atração pela primeira vez em 2023.

No line-up do ano passado, Ivete Sangalo, Anitta, Xand Avião, Luísa Sonza, Wesley Safadão foram algumas das atrações confirmadas. Anitta, no entanto, precisou cancelar a participação após ser internada.

Além disso, o Globoplay e Multishow transmitiram A Farofa da Gkay em 2022. Contudo, não haverá cobertura no evento deste ano.

Edições passadas

A primeira edição da Farofa ocorreu em 2017, na Paraíba, estado natal de Gkay. O evento anual foi cancelado em 2020 devido à pandemia da covid-19, mas voltou em 2021 com formação de novos casais e shows de artistas renomados, como Alok, Léo Santana, Kevinho e Pedro Sampaio, por três dias.

As edições passadas renderam muito memes. Em 2021, Viih Tube, por exemplo, ficou conhecida como a pessoa que mais beijou na festa. Na época, ela dominou as contas de fofoca no Instagram e chegou a viver um romance com Lipe Ribeiro nos meses seguintes do evento.

Mas ela não fora a primeira a ocupar o cargo. Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, brincou que se tornava "Jenyfer" quando bebia demais e virava um alter-ego que beijava muitas pessoas em festas. A empresária disse que passou a "coroa de Jenyfer" para Viih Tube, que ficou com quase 50 pessoas na última edição.