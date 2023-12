Atraso, fim antes da hora e sem fotos: confusão em show de Luccas Neto revolta fãs

Um vídeo reclamando do show de Luccas Neto em Cuiabá, no Mato Grosso, no sábado, 2, viralizou nas redes sociais. Os usuários acusam o influenciador de atraso, ir embora duas horas antes do horário previsto do término da apresentação e de não atender crianças na fila que o aguardavam para uma foto e do calor intenso. O Estadão tentou contato com Luccas e a produtora Bilheteria Digital, mas não teve retorno até o momento desta publicação.

"E o Luccas Neto que foi embora duas horas antes do show acabar", dizia a mensagem do vídeo publicado no TikTok, que acumula quase 2 milhões de visualizações.

Nas redes sociais, o influenciador culpou a produtora do evento. "O show foi realizado por um milagre da minha equipe. Até as 17h não iria ter show! Toda a estrutura do show deveria estar pronta às 12h para a minha equipe montar o show, mas o contratante só entregou às 18h o palco", disse o youtuber no Instagram.

Nos comentários das publicações dele, usuários da web também reclamaram da apresentação, dizendo que houve fila para conhecer o influenciador, que não atendeu ninguém. Segundo relatos, ele teria ido embora logo após o término do show.

"Péssimo profissional, não teve empatia e nem respeito pelas crianças em Cuiabá. Desceu do palco e foi embora", disse uma mulher. "Saiu correndo da apresentação hoje em Cuiabá... terminou 2h antes e ainda nem deu tchau para o público, cagou para as crianças que ficaram na fila te esperando tirar foto", comentou mais uma. "Você foi ridículo, se tem problemas com a produção ok, agora descontar em crianças que estavam lá esperando e pagaram caro para te ver", falou outra pessoa.

Uma usuária ainda disse que as crianças e os responsáveis esperaram pelo Luccas em uma fila com um "calor terrível" após atraso do show. "Seu público infantil que você deveria ter respeito, afinal de contas se você hoje é quem é graças a eles! Triste ver os rostinhos em desespero, chorando esperando por esse momento, pagamos ingressos caros para poder viver esse momento e você simplesmente cortou esse sonho deles. Aqui em Cuiabá você não será mais bem recebido com toda certeza."

O Estadão tentou contato com a equipe de Luccas Neto e com a produtora Bilheteria Digital para um pronunciamento. Segue na íntegra a resposta recebida pelo Diário, às 16h30:

“O contratante não cumpriu com as obrigações do contrato. O palco precisava ter sido liberado as 12h para a montagem da estrutura do show e os testes de luz e efeitos especiais, mas o contratante liberou apenas às 18h, horário do próprio show.

Em respeito a todos os que estavam no local, o Luccas realizou o show mesmo com metade da estrutura montada. Teve apenas um atraso de 30 minutos. Por conta dessa falta de organização por parte do contratante, a equipe não conseguiu montar a estrutura para o Luccas atender as crianças, o que sempre acontece após o show.

O contratante também realizou sorteio dessas fotos, postura extremamente enganosa e desrespeitosa, já que o artista nunca fez sorteio para atendimento. Fora isso, eles anunciaram também de forma equivocada o horário do show, dizendo que seria das 16h às 22h, não sendo o horário real da apresentação. Também houve outros problemas contratuais que serão resolvidos judicialmente”.