Letícia Cazarré diz se teria mais filhos e revela nome do sexto bebê: Estevão

Letícia Cazarré adora compartilhar sua vida e bater papo com os seguidores. No último domingo, dia 3, a mãe de Maria Guilhermina abriu uma caixinha de perguntas nos Stories e revelou o nome do sexto bebê: Estevão.

Além disso, os internautas estavam querendo saber mais dos planos futuros da família Cazarré. Ela respondeu sobre a possibilidade de engravidar novamente. Segundo Letícia, ela e Juliano acreditam que não podem controlar o que está planejado por Deus.

Já em questão de mudanças, a influenciadora contou que pensa em sair do Brasil. De acordo com ela, Juliano Cazarré também gostou da ideia, mas com a saúde fragilizada de Guilhermina não é viável:

Bastante. Diria que tenho o sonho de sair um dia. Gostaria de viver num estado tranquilo dos Estados Unidos, perto da minha amiga Ana Paula. Ela sugeriu Montana, o Juliano gostou da ideia. Mas a verdade é que com a Guilhermina nós temos que nos manter com os pés bem no chão e deixar os sonhos para o lugar dos sonhos.

Falando sobre a rotina com cinco filhos e grávida do sexto, Letícia acabou com a curiosidade de alguns internautas e explicou que tem uma babá para ajudar e que durante a noite uma enfermeira fica acordada de olho em Guilhermina:

Sim, hoje temos porque a Guilhermina pode ser internada a qualquer momento, o pai trabalha muito fora e eu preciso ficar com ela na UTI pelo tempo que for necessário. Não temos família na cidade.