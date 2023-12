Britney Spears passa aniversário de 42 anos de idade ao lado da mãe

O aniversário de 42 anos de idade de Britney Spears foi muito especial! A cantora passou o novo ciclo rodeada de muito amor ao lado de sua família.

Após alguns anos de briga, Britney se reuniu com a sua mãe, Lynne Spears, e do irmão, Bryan. O responsável por mostrar o encontro entre eles foi o agente da cantora, Cade Hudson.

Em um dos cliques publicados, a aniversariante apareceu no sofá, deitada no colo de sua mãe. Em outro registro, Britney surgiu sorridente com a mãe e com o irmão.

Vale pontuar que a cantora está afastada de seu pai, Jamie Spears, e de sua irmã, Jamie Lynn Spears.