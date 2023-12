Meses após traição, Luísa Sonza volta a cantar versão original de Chico

Depois de meses envolvida na polêmica traição de Chico Veiga, Luísa Sonza cantou a versão original de Chico com o nome do ex no meio da letra. Vale lembrar que após a exposição do término, a cantora trocou a parte que o citava para se acaso me quiseres.

O retorno da letra original rolou no último final de semana, no México. A mudança aconteceu porque em espanhol chico significa menino e por isso não seria uma declaração direta ao ex de Luísa.

Vale lembrar que Sonza se irritou quando o público insistiu em cantar o verso original com Chico, na gravação do DVD do grupo de pagode Menos é Mais. Na época ela pediu para voltar a música para que a plateia cantasse se acaso me quiseres.