Jovem é perseguido após roubar Camaro amarelo em São Bernardo; veja vídeo

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido após ter roubado o carro e diversos itens de um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 32, na Avenida do Taboão, no bairro Taboão, em São Bernardo. O veículo, porém, era um Camarelo amarelo, que pode alcançar até 250 km/h. Após o crime, houve intensa perseguição, que só acabou na na Vila Prudente, na Zona Leste da Capital. (Veja o vídeo abaixo)

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado), durante patrulhamento, policiais militares foram acionados para atenderem a uma ocorrência envolvendo um veículo roubado. O adolescente, que conduzia o Camaro amarelo, tentou fugir, mas acabou sendo detido na Avenida Doutor Francisco Mesquita, esquina com a Rua Ibitirama, na Capital.

Ele contou que o crime havia ocorrido na Avenida do Taboão, no bairro Taboão, em São Bernardo. Dois anéis, dois celulares, cartões, um controle remoto e uma carteira foram levados pelo comparsa do jovem. O caso foi registrado como roubo e localização/apreensão de veículo pelo 56º Distrito Policial (Vila Alpina), que requisitou perícia. O adolescente foi encaminhado à Fundação CASA (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente).