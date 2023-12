Na CCXP23, Boninho revela novidade do BBB24: - Uma câmera vai seguir o líder o tempo todo

Hey, brothers! Preparados para espiarem a casa mais vigiada do Brasil? Na CCXP23, Boninho decidiu revelar algumas novidades que vão chegar no BBB em 2024. Durante o painel apresentado por Sabrina Sato e Paulo Vieira, o diretor explicou que as câmeras - tão acompanhadas pelo público aqui fora - vão passar por uma repaginada.

Segundo Boninho, uma delas vai ser controlada por robôs e está programada para acompanhar o líder da semana do BBB - o tempo todo:

- Isso é bem legal, vai ter uma câmera que vai seguir o líder o tempo todo. Onde ele for, a inteligência artificial vai cortar a câmera e vai seguir o cara.

Entrando na onda dos reacts, Boninho contou que diariamente o programa vai ter um grupo de pessoas assistindo o reality e comentando com os internautas:

- Mais uma coisa bacana, a gente vai ter um videocast, de segunda a domingo, de 19h às 21h, com a galera assistindo o que está acontecendo na casa e repercutindo ao vivo.

Por vídeo, mais uma presença ilustre participou do painel, Alok revelou que fez parte da nova versão da abertura clássica do BBB. Ainda na voz de Paulo Ricardo, Vida Real foi remixada pelo DJ.

- E agora, em 2024, o Boninho me convidou para fazer um novo beat desse clássico.