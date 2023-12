Zendaya, Austin Butler, Timothée Chalamet e Florence Pugh são ovacionados na CCXP23 e entregam spoiler de Duna 2

Não deu outra: os brasileiros foram ao delírio com o elenco de Duna 2! Zendaya, Austin Butler, Timothée Chalamet e Florence Pugh subiram ao palco da CCXP23, em São Paulo, neste sábado, dia 3, e se surpreenderam com a quantidade de gritos dos fãs. Os atores estão no Brasil para divulgarem a continuação da franquia, que estreia em março de 2024, e não pouparam carisma.

Logo de cara, Timothée arriscou falar em português e soltou um obrigado tímido, seguido de Austin Butler, que parecia chocado com o calor brasileiro e ficava dizendo UAU a cada cinco minutos.

- Meu Deus, eu amo vocês! Isso é incrível, disse o ator, conhecido pelo papel de Elvis Presley, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar.

Butler ainda chegou bem pertinho da plateia e pegou as pulseirinhas feitas por fãs para entregar a Zendaya e Florence Pugh. Fofo demais! Zendaya, por sua vez, se emocionou ao ver a recepção calorosa do Brasil e disparou:

- Estou sem palavras. É uma recepção tão linda e sou muito grata por estar aqui com todos vocês. Obrigada!

Sobre Duna 2, a atriz disse que irá aparecer em mais cenas do que no primeiro filme:

- Foi muito especial poder voltar para o projeto e ter mais tempo de tela. Chani [sua personagem] tem uma história agora.

Austin contou que o elenco se preparou para as cenas de ação de forma individual e só na hora de filmarem é que se juntaram:

- Treinamos separados e nos momentos que nos juntamos foi histórico. Ver os estilos diferentes e tudo mais. Eu me diverti muito.

Duna 2 estreia em março de 2024.