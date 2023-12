Juliano e Letícia Cazarré revelam o nome do sexto filho

O ator Juliano Cazarré e a stylist Letícia Cazarré revelaram aos seus seguidores qual será o nome do sexto filho do casal. O menino vai se chamar vai se chamar Estêvão. A criança, segundo Letícia, está prevista para nascer no dia 1º de março, data em que ela agendou uma cesariana.

Letícia e Cazarré já são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1. Letícia também revelou se ela e Cazarré pretendem ter mais filhos.

Letícia disse que a questão é difícil e, por questões religiosas e filosóficas que ambos seguem, não cabe a eles rejeitar ou não um filho.

"Essa pergunta é estranha para quem entende o que é a abertura à vida e à prática. Nossa cultura - humanista, cientificista, secularista - já muito nos separou de Deus e da noção de que certas coisas (como os filhos que vamos ter) não estão e não deveriam estar sob o controle da nossa vontade e nosso pensamento. Um filho é uma pessoa criada e desejada por Deus, e confiada a nós, pais. Não é simplesmente rejeitar. Quando você entende isso e entende também que o casamento, o matrimônio, é uma promessa nossa para Deus e de Deus para nós, você percebe que Ele é quem vai decidir quantos filhos vocês terão", disse.

Letícia também comentou que tem vontade de deixar o Brasil com a família e ir morar nos Estados Unidos, mas a doença da filha mais nova, Maria Guilhermina - a menina nasceu com um cardiopatia congênita -, por enquanto, os impede de viajar.

"Diria que tenho o sonho de sair um dia. Gostaria de viver num estado tranquilo dos Estados Unidos, perto da minha amiga Ana Paula Henkel (comentarista e ex-jogadora de vôlei). Ela sugeriu Montana, o Cazarré gostou da ideia. Mas a verdade é que com a Guilhermina nós temos que nos manter com os pés bem no chão e deixar os sonhos para o lugar dos sonhos."