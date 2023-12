Eric Clapton anuncia shows no Brasil; músico tocará em Curitiba, Rio e SP

Nesta segunda-feira, 4, o músico Eric Clapton anunciou que retornará ao Brasil após mais de uma década para uma turnê em comemoração a 60 anos de carreira no ano que vem. Clapton passará por Curitiba no dia 24 de setembro, Rio de Janeiro no dia 26 e por São Paulo no dia 29 do mesmo mês.

Os shows ainda contarão com uma abertura de Gary Clark Jr, guitarrista vencedor do Grammy.

A pré-venda, exclusiva para clientes Santander, ocorre já na próxima segunda-feira, 11.

Os ingressos serão vendidos para o público geral no dia 13 de dezembro.

As entradas podem ser adquiridas no site da Live Pass.

Os valores variam de cidade para cidade. O show em Curitiba, que ocorrerá na Ligga Arena, tem ingressos que vão de R$225 (Cadeira Superior meia-entrada) a R$1,2 mil (VIP, Sports Bar e Camarote).

No Rio de Janeiro, a apresentação, marcada na Jeunesse Arena, é vendida por preços que vão de R$230 (Cadeira Superior meia-entrada) a R$1,5 mil (Camarote Lateral).

Por fim, os ingressos de São Paulo - o show ocorrerá no Allianz Parque (Arena do Palmeiras) - são vendidos por valores que vão de R$215 (Cadeira Superior meia-entrada) a R$1,2 mil (Pista Premium).

Serviço - Eric Clapton & Gary Clark Jr

Curitiba

Data: Terça-feira, 24 de setembro de 2024

Local: Ligga Arena (Arena da Baixada)

Abertura dos portões: 17h

Início dos shows: 19h20

Classificação Etária: 16 anos desacompanhado. Menores de 16 anos apenas acompanhados pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.

Vendas em: www.livepass.com.br

Pré-venda para clientes Santander começa: Segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, às 10h

Pré-venda para clientes Santander termina: Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, às 09h59

Venda Geral: Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, às 10h

Preços:

Pista Premium - R$950,00 / Pista Premium meia-entrada - R$475,00

Cadeira Inferior - R$850,00 / Cadeira Inferior meia entrada - R$425,00

Cadeira Superior - R$450,00 / Cadeira Superior meia-entrada - R$225,00

VIP (Cadeira Lateral) - R$1.200,00 / VIP (Cadeira Lateral) meia-entrada - R$600,00

Sports Bar (Cadeira Central) - R$1.200,00 / Sports Bar (Cadeira Central) meia-entrada - R$600,00

Camarote - R$1.200,00

(*) Sujeito à disponibilidade. Parcelamento em até 6x sem juros para clientes Santander e em 3x sem juros para demais clientes.

Rio de Janeiro

Data: Quinta-feira, 26 de setembro de 2024

Local: Jeunesse Arena

Abertura dos portões: 17h

Início dos shows: 19h20

Classificação Etária: 16 anos desacompanhado. Menores de 16 anos apenas acompanhados pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.

Vendas em: www.livepass.com.br

Pré-venda para clientes Santander começa: Segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, às 10h

Pré-venda para clientes Santander termina: Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, às 09h59

Venda Geral: Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, às 10h

Preços:

Pista Premium - R$1.250,00 / Pista Premium meia-entrada - R$625,00

Pista - R$560,00 / Pista meia-entrada - R$280,00

Cadeira N1 Lateral - R$760,00/ Cadeira N1 Lateral meia entrada - R$380,00

Cadeira N1 Central - R$680,00 / Cadeira N1 Central meia entrada - R$340,00

Cadeira Superior - R$460,00 / Cadeira Superior meia-entrada - R$230,00

Camarote Central - R$1.300,00 / Camarote Central meia-entrada - R$650,00

Camarote Lateral - R$1.500,00 / Camarote Lateral meia-entrada - R$750,00

(*) Sujeito à disponibilidade. Parcelamento em até 6x sem juros para clientes Santander e em 3x sem juros para demais clientes.

São Paulo

Data: Domingo, 29 de setembro de 2024

Local: Allianz Parque

Abertura dos portões: 15h

Início dos shows: 18h20

Classificação Etária: 16 anos desacompanhado. Menores de 16 anos apenas acompanhados pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.

Vendas em: www.livepass.com.br

Pré-venda para clientes Santander começa: Segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, às 10h

Pré-venda para clientes Santander termina: Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, às 09h59

Venda Geral: Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, às 10h

Preços:

Pista Premium - R$1.200,00 / Pista Premium meia-entrada - R$600,00

Pista - R$620,00 / Pista meia-entrada - R$310,00

Cadeira N1 Lateral (Gold) - R$830,00 / Cadeira N1 Lateral (Gold) meia entrada - R$415,00

Cadeira N1 Central (Silver) - R$730,00 / Cadeira N1 Central (Silver) meia entrada - R$365,00

Cadeira Superior - R$430,00 / Cadeira Superior meia-entrada - R$215,00

(*) Sujeito à disponibilidade. Parcelamento em até 6x sem juros para clientes Santander e em 3x sem juros para demais clientes.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais