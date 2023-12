6 soluções digitais para potencializar a produtividade de PMEs

A cada ano, novas tecnologias são lançadas no mercado com a finalidade de facilitar a rotina de empreendedores e pequenos negócios. A automatização de processos, redução de custos operacionais, melhorias na eficiência e organização de demandas são algumas vantagens da adoção de soluções digitais dentro de uma organização.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Esse avanço tecnológico é particularmente relevante para micro e pequenas empresas, que geralmente possuem equipes enxutas e recursos limitados. Nesse contexto, a introdução de soluções digitais que simplificam as tarefas rotineiras é muito positiva. Elas economizam tempo, liberando recursos para atividades estratégicas e otimizando investimentos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

De acordo com um levantamento feito pelo SEBRAE, no primeiro semestre de 2023, o Brasil registrou um saldo positivo de 868,8 mil pequenos empreendimentos criados, incluindo microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais (MEIs). Diante desse cenário, surgem cada vez mais serviços especializados em oferecer soluções digitais que impulsionam esse mercado de PMEs.

Pensando nisso, conheça abaixo 6 startups que oferecem soluções voltadas para esse nicho.

É uma plataforma que protege e garante a renda, a saúde e os bens de profissionais que atuam por conta própria e donos de negócio, como autônomos, freelancers e prestadores de serviços. A startup oferece soluções como Escritório Virtual, que garante ao trabalhador um endereço formal sem precisar investir em um espaço físico, tanto para abrir e regularizar o CNPJ, quanto para divulgar aos clientes, e o serviço de Registro de Marca, que assegura a exclusividade do uso de uma marca em todo o território nacional.

Além disso, a empresa também oferece o Hero Proteção de Renda, com planos a partir de R$39 ao mês, que visam garantir o pagamento de até R$ 9.000 mensais por até 90 dias aos profissionais que não puderem trabalhar por motivos de acidente ou doença. Por fim, há ainda o Hero Teleconsulta, um serviço completo de teleconsultas com médicos, psicólogos e nutricionistas. Todas as soluções podem ser contratadas no site da empresa.

A Clicksign é a primeira e mais segura plataforma de assinatura eletrônica do Brasil. Com o propósito de oferecer inovação e facilidade para o dia a dia dos brasileiros, a empresa usa tecnologia de ponta para acelerar a gestão de contratos e documentos de forma ágil e confiável. A plataforma é prática e acessível, tornando-a uma escolha ideal para PMEs que buscam otimizar seus fluxos de trabalho internos, melhorar a eficiência e manter a conformidade com regulamentações e requisitos legais.

Por meio da assinatura digital, o micro empreendedor consegue evitar a necessidade de impressão, escaneamento e envio físico de papéis. Isso economiza tempo e recursos, além de trazer uma solução inovadora para as empresas de pequeno porte que não possuem espaço para manter enormes arquivos físicos de armazenamento de contratos.

A Conta Simples é uma plataforma referência na gestão de despesas de cartões corporativos no Brasil, ideal para PMEs, startups, infoprodutores, entre outros. Entre suas soluções, oferece uma plataforma de gestão de despesas que permite às PMEs controlarem facilmente seus gastos corporativos. Isso é crucial para manter as finanças em ordem, evitar gastos desnecessários e garantir uma gestão financeira eficaz.

A fintech entrega também autonomia às equipes, possibilitando que elas gerenciem suas próprias despesas por meio de cartões corporativos. Com isso, é possível simplificar o processo de prestação de contas e eliminar a necessidade de aprovações demoradas. Além disso, a Conta Simples disponibiliza uma conta PJ (Pessoa Jurídica), o que é uma adição valiosa para pequenos empreendedores e facilita ainda mais a gestão financeira com uma conta empresarial dedicada.

A Alura Para Empresas oferece soluções de desenvolvimento de pessoas em tecnologia para impulsionar organizações profissionais como as PMEs. Por meio de sua metodologia, a edtech cria oportunidades de crescimento em todas as áreas das empresas, além de preparar profissionais tech – e não-tech – para as principais demandas do mercado.

Com uma taxa de sucesso que garante que 85% das equipes se sentem mais produtivas e confiantes a partir de suas soluções, a Alura Para Empresas dispõe de uma plataforma exclusiva de gestão de aprendizado, oferece apoio em ações de engajamento e curadoria de conteúdos. Além disso, conta com programas personalizados para recrutamento e aceleração de times, criação de oportunidades com impacto social e projetos de upskilling (aperfeiçoamento profissional) e reskilling (reciclagem profissional)

A Aoop desenvolve soluções para acelerar a implementação de serviços digitais e de transformação digital em empresas. Líder no ecossistema de ServiceNow, oferece consultoria estratégica e implementação de jornadas de aceleração digital para seus clientes com o diferencial de fornecer um ambiente tecnológico que compartilha um modelo único de dados, com recursos e arquitetura corporativa integrados. A Aoop já implementou mais de 1.800 projetos de aceleração digital para mais de 150 das maiores empresas atuando no Brasil, como Bradesco, Saúde Petrobras, Boticário, Ambev, entre outras.

Fundada em 2018, a startup descomplica a rotina fiscal de empresas por meio do modelo SaaS. A plataforma automatiza os processos fiscais dos seus parceiros, tornando-os mais ágeis e precisos. Hoje estão disponíveis seis soluções distintas dentro de seu sistema (Pagamento de Tributos; Gestão de Certidões; Caixa Postal Fiscal; Emissor DFe; Repositório DFe; e Gestão de Tarefas Fiscais), que possibilitam a emissão e o pagamento de guias tributárias, o gerenciamento de certidões de débito e o cumprimento das obrigações fiscais de forma rápida e segura.

Além disso, permite que os clientes centralizem todas as informações em um só lugar, facilitando o acesso ao Fisco, a gestão do time e a análise de dados relacionados aos tributos.

A Dootax já processou mais de R$ 63 bilhões em tributos desde o início das suas operações. Com mais de 2 milhões de guias geradas todos os meses, a empresa projeta encerrar o ano com uma cifra mensal superior a R$ 5 bilhões em impostos processados.