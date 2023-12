Viagem ao Caribe – 3 destinos favoritos dos turistas

Planejar uma viagem ao Caribe é o sonho de consumo de muitos turistas. O México, lar de destinos como Cancún e a Riviera Maya, é o país mais visitado da região. Recentemente, o estado de Quintana Roo registrou um recorde de mais de 30 milhões de desembarques no aeroporto de Cancún, segundo dados do governo local.

O outro destino que vem experimentando uma recuperação turística recorde é a República Dominicana, onde fica Punta Cana. Segundo dados oficiais do Ministério do Turismo, o país registrou 7,1 milhões de turistas por via aérea e 1,3 milhões por cruzeiros, ultrapassando assim os níveis pré-pandemia.

Viagem ao Caribe: destinos mais procurados

Abaixo, veja o que fazer nos três destinos mais populares do Caribe.

Cancún

Além de suas maravilhosas praias e centros comerciais, Cancún é o lugar ideal para visitar Chitzén Itzá, o sítio maia mais importante do México e uma das sete maravilhas do mundo.

A recomendação é chegar cedo (abre às 8h da manhã) para evitar encontrar muitos turistas e as piores horas de sol. Leva pelo menos três horas para visitar todos os seus pontos mais interessantes. A visita pode ser completada com o espetacular cenote Il Kil.

Para chegar a Chichén Itzá é necessário alugar um carro ou pegar um ônibus na estação ADO, localizada na Calle Pino Lote 1 e 2. O caminho leva um pouco mais de três horas.

Riviera Maya

A Riviera Maya é palco de um grande número de cenotes, uma das atrações turísticas mais procuradas pelos turistas. São lugares espetaculares e considerados sagrados pelos maias.

Os cenotes são poços de águas profundas que, mediante a sua exposição ao exterior, podem ser abertos, semi abertos ou fechados. Os maias acreditavam que eles eram um lugar de conexão com o mundo espiritual e, por isso, realizavam diferentes cerimônias ao seu redor.

Alguns que valem a pena visitar são: El Gran Cenote, perto da zona arqueológica de Tulum; os cenotes de Cobá (Choo-Ha, Tamcach-Ha e Multum-Ha); Xcacelito, perto da praia de Xcacel; e Dos Ojos, que possui várias cavernas subaquáticas.

Punta Cana

A excursão à Ilha Saona é uma das atividades imperdíveis em Punta Cana, capital da República Dominicana. Ali, é possível ver um santuário de estrelas-marinhas no meio do mar, parar em uma restinga na água, mergulhar em um belo recife de corais e curtir praias de coqueiros e águas cristalinas.

Para conhecê-la é necessário ir até a cidade litorânea de Bayahíbe, localizada a uma hora de estrada de Punta Cana, de onde saem barcos públicos e privados que levam até a ilha em menos de uma hora.

Outra opção que também é muito divertida é um passeio de buggy por Punta Cana, atravessando as paisagens de praias, selva e plantações de café que a cercam.

Hotéis no Caribe

Diante do “boom” do turismo nesses destinos caribenhos, alguns hotéis estão oferecendo boas promoções para aproveitar as férias em família. Entre os mais procurados, destacam-se propriedades da rede Hard Rock Hotels: Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Riviera Maya e Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.

Para promover as férias em família, os três hotéis oferecem cortesias para crianças de 4 a 17 anos até dezembro de 2023.

