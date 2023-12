Em breve... Eles fazem memória no ar. Têm projetos. E dividem histórias com vocês...

Gente, é uma surpresa atrás da outra, a começar pelo futebolista Guina. Ele vai preencher uma lacuna na história do EC Santo André, ao falar de uma excursão realizada pelo clube ao Japão em 1975.

Ainda comovida com as histórias de Guina e companheiros do Juvenil Santo André a produção do “Memória” na TV recebeu, sexta-feira passada, outros quatro grandes memorialistas:

1 - Izabel Oliveira de Mendonça Bazzo, fundadora do Sindicato das Costureiras do Grande ABC, autora de um livro belíssimo: “Alma Militante”. Livro que pode se transformar num grande presente de Natal.

2 - Thina Curtis abre as portas da Memória para a arte dos fanzines. Ela passa a ser a porta-voz informal de muitos artistas da área e promete enviar regularmente material para “Memória”. Além do que, Thina está lançando o livro “Brazineiras” - outra bela sugestão para dar de presente neste Natal.

3 - José Roberto de Camargo, amigo querido de muitos anos da Memória, vai nos contar como andam seus projetos memorialísticos, em várias áreas, a começar pelos verdadeiros construtores da Via Anchieta. Camargo tem toda uma história de participante do Semasa e divide conosco imagens maravilhosas da autarquia e da Vila de São Bernardo.

4 - Por fim, e não menos importante, um colega de casa, Sérgio Ribeiro Lemos, o cartunista e ilustrador Seri, que responde com Fernandes e Gilmar, mais o infografista Agostinho, pelas ilustrações do Diário. Seri tem livro novo na praça, “Rita de Cássia – Retalhos em Quadrinhos”, e desenvolve um importante projeto sobre criatividade.

Aos poucos a gente fala mais de cada um destes artistas. Melhor ainda: eles falarão por si na tela do DGABC-TV. Acompanhem

ABRAÇÃO. Camargo, Thina e Seri: o encontro no estúdio do DGABC-TV

FUTEBOL – Aguinaldo Antonio da Silva, o Guina: historiadores do Ramalhão, vocês têm detalhes da excursão do clube ao Japão?

FORÇA E AMOR. Izabel, a menina que militou no sertão nordestino, descobriu a América Latina e elegeu o Grande ABC

MEMORIAL BENGALA AZUL

Na semana do aniversário do Azulão (1989-2023), a primeira camisa oficial do time. Um presente de Agostinho Folco e Luiz Romano.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 5 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8562

MODA – O brasileiro que a moda francesa descobriu.

O são-bernardense Ocimar Versolato anunciava sua nova coleção, em São Paulo. Famosíssimo, ele já havia vestido nomes como Cindy Crawford e Angelica Huston (atrizes).

ARTIGO – Professor Alexandre Takara acompanhava Antonio Pessidonio e também defendia a mudança do nome do Parque Duque de Caxias para Parque dos Amores. Não deu certo.

MEMÓRIA – Os autonomistas de Diadema.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Buriti (MA), Itaqui (RS), Monsenhor Gil (PI) e Rio Tinto (PB).

Maceió, capital de Alagoas, que aniversariou ontem, ganhou uma crônica de Victor Huerta Arroyo.

Lampião, o pensador

Lampião toma café da manhã e janta, bebe água, caminha pelo quintal, às vezes late quando quer sair, dorme, acorda e pensa. Pensa muito. Não é possível que não seja um gênio. E não deve ser por fatores genéticos, me explica (a menina amiga do Lampião), mas pela insistência e perseverança no exercício diário de pensar.

NOTA – “Lampião” é o nome do cãozinho de uma menina que Victor encontrou na praia de Maceió. A crônica completa está em arcotango@yahoo.com

EM 6 DE DEZEMBRO DE...

1923 – Aprovado o regulamento sobre inspeção e fiscalização do trânsito de veículos na região.

1933 – Prefeito Felício Laurito, de São Bernardo, visita o Distrito de São Caetano.

1953 – Inaugurado o Centro Cultural da Juventude São-Bernardense, com palestra do advogado Edmar Rabelo sob o tema “A importância de um centro cultural numa cidade”. Local: salão de festas das irmãs palotinas, à Rua Dr. Flaquer, 40.

Inaugurada a “Revista Japonesa”, um novo programa da Rádio Clube de Santo André.

Celebrada missa de ação de graças na Igreja Matriz de São Bernardo pelas formandas da Escola de Corte-e-Costura Brasília Tondi de Lima, do Sesi.

HOJE

Dia da Extensão Rural no Brasil. Data da criação da modalidade em 6-12-1948, no Estado de Minas Gerais.

Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência Contra a Mulher.

São Nicolau de Mira

6 de dezembro

Ou de Bari. Viveu no século III d.C. Foi bispo de Mira, na Ásia Menor, onde faleceu, com suas relíquias transportadas para Bari, na Itália. A proteção às crianças deu a ele a fama de Papai Noel.

Ilustração: Museu do Vaticano