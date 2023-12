Thiaguinho se emociona ao receber homenagem de família no Domingão com Huck

Thiaguinho recebeu uma bela homenagem no Domingão com Huck no último dia 3. O programa decidiu celebrar o sucesso do projeto Tardezinha e ainda surpreendeu o cantor com um vídeo de seus familiares.

Ao ver as mensagens de sua irmã e seu pai, Thiaguinho não aguentou a emoção e foi às lágrimas.

- Era uma criança muito tímida, mas muito querida. Teve interesse pela música a partir dos movimentos da igreja. Ele se encantou pelo cavaquinho, aprendeu a tocar e começou a tocar pagode em Ponta Porã (MS), uma cidade sertaneja, disse o pai, João Barbosa.

No palco, ao lado do cantor, ainda estava a namorada dele - Carol Peixinho, que logo contou como foi o primeiro encontro deles.

- A gente se conheceu, passou a noite conversando. Neste dia a gente ficou, dividiu um sorvete, e depois eu dei uma sumida. Dei uma sumida, falei será que é isso mesmo?. Mas desde aquele momento, vi que ele tinha algo de diferente.

Então Thiaguinho completou:

- A Carol é um presente que eu ganhei na minha vida, uma pessoa iluminada, do bem, a gente está sempre junto, e é sempre bom estar com ela. [...] Sou muito grato a Deus por ter uma companheira deste jeito por me dar gás para poder viver o que eu faço. A gente vive muito na rua, e você ter um bom motivo para voltar é sempre maravilhoso.