Psicologia da FSA obtém nota 4 no Enade e se destaca

Neste ano, o bacharelado em psicologia do Centro Universitário Fundação Santo André obteve nota quatro (o máximo é cinco) no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), avaliação que mede o desempenho dos alunos do curso de ensino superior. A nota coloca o curso como o mais bem avaliado entre todas as instituições do Grande ABC.

De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), na última década as matrículas na graduação de psicologia subiram de 136,4 mil para 289,8 mil. Na FSA, não é diferente. Este é o curso que recebe mais estudantes de toda a universidade, com 938 alunos.

Segundo a professora Marlene Zola, coordenadora do curso de psicologia, as aulas da faculdade possuem um diferencial. “Formamos psicólogos nas áreas clínicas, nas políticas públicas, práticas comunitárias e na gestão de trabalho. Além disso, temos aplicado a extensão universitária, na qual os alunos aprendem o conteúdo teórico e depois usam na prática”, detalha.

Ainda de acordo com Marlene, a Fundação Santo André mantém convênios com a Secretaria Municipal da Saúde de Santo André, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de Santo André, Delegacia da Mulher, além de cooperação com os alcoólicos anônimos e com entidades comunitárias, o que facilita a atuação em estágios para os estudantes.

Além disso, o centro universitário possui uma clínica-escola, onde os alunos de psicologia prestam sessões de terapia gratuita para o público. “Fazemos mais de 1.000 atendimentos gratuitos por mês com os nossos graduandos a partir do sétimo semestre. Todos supervisionados pelos professores”, observa a coordenadora.

Para a estudante do 8º semestre Regina Lúcia de Amorim, 55 anos, o curso tem agregado muito em sua vida. “Estou fazendo uma transição de carreira, sou psicanalista e arteterapeuta. Em determinado momento senti a necessidade de entrar na graduação. A Fundação Santo André me acrescentou muito na vertente da psicologia social, expandindo minha visão sobre o sofrer e sobre a acessibilidade do cuidado à saúde mental. Os estudos vão além da psicoterapia convencional.”

Liege Forato, 34, que também cursa o 8º semestre, contou sua experiência. “Eu trabalhava na área de recursos humanos, mas após a faculdade iniciei como acompanhante terapêutica. Com os estudos pude ter uma visão ampla, mais humanizada, o enxergar de uma pessoa dentro de uma construção social e isso impactou meu trabalho nessa nova área”, afirma.

Conforme a pesquisa Alumni, a empregabilidade dos estudantes da FSA chega a 92%, com alunos trabalhando em grandes empresas públicas e privadas no Brasil e Exterior, além de alguns gerirem seu próprio negócio. “Temos o Núcleo de Apoio Psicossocioeducativas para dar apoio emocional também para os nossos graduandos neurodivergentes. Nos preocupamos em cuidar dos nossos alunos”, informa Marlene.

A Fundação Santo André possui aproximadamente 3.000 estudantes em diversas áreas como direito, negócios, biologia e arquitetura entre outros. Além disso, em 2024, serão abertos cursos de Ciência da Computação, Biomedicina e Design.