Rapper Freddie Gibbs vem ao Festival Batuque; vendas começam amanhã

O Sesc Santo André volta a ser palco do Festival Batuque nos dias 16 e 17 de dezembro, das 17h às 23h. Após hiato de três anos devido ao isolamento por conta da pandemia de Covid-19, a festa recebe o rapper norte-americano Freddie Gibbs como um dos destaques. Ele é um principais nomes da cena atual do Gangsta Rap, subgênero do hip-hop cujas letras afirmam a cultura e a realidade das ruas e dos guetos. Com uma trajetória de mais de 15 anos na música, o artista se destaca pelo grande número de produções contabilizando quatro álbuns de estúdio, quatro álbuns colaborativos, e diversos EPs e mixtapes.

A programação também terá nomes como Febre 90’s, Victor Xamã, Rodrigo Ogi, MC Luanna, Stefanie, Max B.O. e DJ Nato, além da exibição do documentário ‘Irmãos de Tinta’, de Mouco Fya.

As vendas on-line dos ingressos começam amanhã , a partir das 17h. Os valores variam entre R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira).

Haverá serviço de van gratuito para fazer o translado entre a Estação Prefeito Celso Daniel em Santo André ao Sesc, a partir das 16h. Basta apresentar o ingresso.

O evento começou em 2010 e é conhecido por celebrar a música negra com artistas reconhecidos internacionalmente e novos expoentes da cena musical.

Neste ano, o Batuque retorna em edição especial tendo como homenageado o rapper e educador social andreense Enézimo, que morreu em 2020 por causa do coronavírus.