Em A Fazenda 15, Cezar Black chora e pede desculpa por comportamento: Acabei me perdendo

A noite do último domingo, dia 3, em A Fazenda 15 foi marcada pelo famoso Jogo da Discórdia. E, para surpresa de todos, Cezar Black acabou confessando que passou do ponto. Parece que a saída de Kally Fonseca realmente mexeu com o peão, né?

Na dinâmica dessa semana, os peões deveriam distribuir galinhos apaixonados para aqueles com quem se dão bem e galinhos enjoadas para aqueles peões que não aguentam mais. Mas, em determinado ponto do jogo, Cezar não aguentou e foi as lágrimas:

- Eu criei um mecanismo meu, que eu achava que era uma defesa, mas, na verdade, é como se fosse bicho, quando ele se sente acuado, ao invés de correr, ele vai e contra-ataca. Então, sempre quando uma pessoa se posicionava contra mim, eu erroneamente, achando que isso aí me pouparia de sofrer, eu tentava reagir à altura.

E continua:

- Por certo tempo consegui separar o que é jogo do que é magoar pessoas. Mas chegou dado momento que eu não consegui mais. Porque é um jogo perigoso, existe uma linha muito tênue entre você se posicionar e você magoar. E vocês sabem que o programa exige que a gente se posicione. Então eu acabei me perdendo nisso e acabei magoando pessoas em pontos que eu nunca quis. Porque isso me magoa também!

E não parou por aí! Logo depois, Cezar Black ainda pediu desculpas para cada peão:

- Queria pedir desculpas para a Jaque, por coisas que eu possa ter magoado. Para a Lilly, pra Márcia, por muitas vezes a gente discutiu. Para o André, eu fiz uma brincadeira sem graça, eu não tinha essa liberdade pra fazer com você. Pra Nadja, Rada, Shay, Tom, WL, Yuri e todo mundo que passou por aqui e se sentiu magoado por mim. Eu queria muito antes de sair falar isso para vocês. Porque eu não estou conseguindo seguir em frente com isso guardado no meu coração.

Mostrando que realmente não guarda rancor, Jaquelline perdoou o ex-BBB.

- Eu já te desculpei e quando eu desculpo uma pessoa, eu desculpo de verdade.