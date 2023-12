Charge - 4 de dezembro de 2023

Seis a cada dez mulheres vítimas de violência doméstica não denunciaram os casos através de delegacias ou Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher), indica o Mapa Nacional da Violência de Gênero. Entre os motivos que podem justificar essa subnotificação, o fato de as DDMs (Delegacias da Mulher) ainda não funcionarem 24 horas mesmo após oito meses da sanção da lei que obriga que o serviço seja ininterrupto também pode desencorajar a vítima a finalizar a denúncia. No Grande ABC, as cinco unidades policiais especializadas para esse atendimento funcionam de segunda a sexta-feiras, durante horário comercial.

Em todo Brasil, estima-se que 25.458.500 mulheres tenham passado por algum tipo de abuso, sendo a violência psicológica a mais frequente neste ano. O levantamento considerou os discursos de mais de 34 mil entrevistadas. A pesquisa foi realizada pelo Instituto DataSenado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal.