Dívida externa bruta estimada é de US$ 329,915 bi em outubro, diz BC

A estimativa do Banco Central para a dívida externa brasileira em outubro é de US$ 329,915 bilhões. Segundo a instituição, o ano de 2022 terminou com uma dívida de US$ 319,634 bilhões.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 254,079 bilhões em outubro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 75,836 bilhões.