Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 3,306 bi em outubro, aponta BC

Os Investimentos Diretos no País (IDP) decepcionaram novamente e somaram US$ 3,306 bilhões em outubro, informou nesta segunda-feira, 4, o Banco Central. No mesmo mês do ano passado, o montante havia sido de US$ 5,826 bilhões. Em setembro, entraram no País US$ 3,752 bilhões em IDP.

O resultado veio mais uma vez abaixo do piso das estimativas do levantamento realizado pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 3,90 bilhões a US$ 6,90 bilhões. A mediana apontava ingresso líquido de US$ 4,50 bilhões.

No ano até outubro, o fluxo de IDP ficou em US$ 44,937 bilhões. Em 12 meses, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 57,522 bilhões, o que representa 2,74% do Produto Interno Bruto (PIB).

A estimativa do BC para este ano - que dificilmente será alcançada - é de IDP de US$ 65 bilhões, projeção que foi atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro.

Remessa de lucros e dividendos

A rubrica de lucros e dividendos do balanço de pagamentos apresentou saldo negativo de US$ 2,843 bilhões em outubro.

A saída líquida é inferior aos US$ 3,498 bilhões que deixaram o Brasil em igual mês de 2022, já descontadas as entradas. O BC informou também que as despesas com juros externos somaram US$ 1,413 bilhão em outubro, ante US$ 1,079 bilhão em igual mês do ano passado.

No ano até outubro, o saldo de lucros e dividendos é negativo em US$ 36,482 bilhões e o gasto com juros é de US$ 21,618 bilhões.

Ações brasileiras

O investimento estrangeiro em ações brasileiras ficou positivo em US$ 1,160 bilhão em outubro, informou o Banco Central nesta segunda. Em igual mês de 2022, o resultado havia sido positivo em US$ 2,816 bilhões.

Já o investimento líquido em fundos de investimentos no Brasil ficou negativo em US$ 660 milhões no décimo mês do ano. Em outubro do ano anterior, ele havia sido positivo em US$ 420 milhões.

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País ficou positivo em US$ 1,648 bilhão em outubro. No mesmo mês de 2022, havia ficado positivo em US$ 14 milhões.

No acumulado de 2023, o investimento estrangeiro em ações brasileiras acumula saldo negativo de US$ 149 milhões, enquanto o investimento em fundos de investimento mostrou saída líquida de US$ 2,609 bilhões. Em títulos de renda fixa negociados no País, o saldo foi positivo em US$ 9,814 bilhões no ano até outubro.