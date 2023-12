China diz que navio dos EUA entrou 'ilegalmente' em águas do Mar do Sul da China

As Forças Armadas da China afirmaram que um navio da Marinha americana entrou "ilegalmente" em águas no Mar do Sul da China, disputadas entre Pequim e as Filipinas. Uma força naval chinesa foi mobiliada para monitorar o USS Gabrielle Giffords durante a operação, segundo comunicado Exército chinês.

A Marinha americana disse que a embarcação "realizava operações de rotina em águas internacionais", que seriam "consistentes com a legislação internacional". O governo filipino concordou com um aumento da presença naval americana na região em disputa com Pequim. Já a China acusa os EUA de se intrometer em águas distantes de sua costa e afirmou que Washington eleva as tensões regionais.

A China reivindica o controle de todas as áreas de recifes do Mar do Sul da China e constrói algumas ilhas artificiais que poderiam ser usadas com fins militares. Vietnã, Malásia, Taiwan e Brunei também reivindicam parcelas das mesmas águas, além das Filipinas.