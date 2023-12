Já classificadas, brasileiras perdem da Espanha no Mundial de Handebol

Já classificada para a segunda fase do Mundial feminino de handebol, a seleção brasileira foi derrotada pela Espanha por 27 a 25, neste domingo, em Frederikshavn, na Dinamarca.

O resultado deixou o Brasil na segunda colocação no Grupo G. A equipe já havia vencido e terminou a primeira fase na frente de Ucrânia e Casaquistão. Os três primeiros colocados de cada chave avançam no torneio, carregando os resultados da primeira fase.

Os próximos jogos do Brasil no Mundial serão contra equipe do Grupo H (Argentina, Holanda, República Checa e Congo), cuja definição acontece nesta segunda. Ao final desta fase, as duas seleções com maior pontuação, incluindo os resultados dos três primeiros jogos, avançam para as quartas de final.

Contra a Espanha, as brasileiras terminaram o primeiro tempo perdendo por 16 a 12. Elas se recuperaram e no final do jogo chegaram a estar vencendo por 25 a 24, mas permitiram a virada.

O destaque da partida foi a armadora brasileira Ana Paula, escolhida a melhor do confronto e também artilheira do jogo com oito gols marcados.