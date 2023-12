Britney Spears celebra aniversário ao lado da mãe e o irmão

Britney Spears assoprou as velinhas na última sexta-feira, dia 1, em grande estilo! A artista pop completou 42 anos de idade no último sábado, dia 2, e realizou uma festa de arromba em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, de acordo com a People. Mas uma ótima notícia é que sua mãe, Lynne Spears, e seu irmão, Bryan Spears, estavam presentes na comemoração.

Nesse sentido, vale dizer que a aparição da mãe da cantora na festa ocorre em um momento em que as duas estavam sem se falar, e Britney chegou a comentar nas redes sociais em maio de 2023 que as duas repararam a relação.

Minha doce mamãe apareceu ontem na minha porta, depois de três anos? já faz tanto tempo? com a família sempre há coisas que precisam ser resolvidas? mas o tempo cura todas as feridas !!!, escreveu a musa em uma postagem.

Paris Hilton faz homenagem a Britney

E quem decidiu parabenizar a cantora com uma linda homenagem foi a amiga, Paris Hilton. A socialite publicou uma sequência de cliques antigos ao lado da artista, e dedicou uma mensagem carinhosa.

Feliz aniversário! Tantas memórias divertidas juntas. Te amo muito e te mandando muito amor nesse dia especial. Continue brilhando, escreveu.