Diretor do filme Mamonas Assassinas fala sobre uso de roupas originais na produção: - Tivemos que ter um cuidado especial

Você já conhece toda a história da banda Mamonas Assassinas? Se sim ou se não, o longa Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe está chegando para contar tim-tim por tim-tim do enorme sucesso do grupo musical dos anos 90.

Neste domingo, dia 3, o elenco e o diretor do filme, Edson Spinello, participaram de um painel na CCXP, onde brincaram com o público e esbanjaram animação, exatamente da forma como a banda era conhecida por ser, descontraídos, divertidos e brincalhões.

Além de exibirem o filme pela primeira vez, os artistas conversaram um pouco com os fãs e deram alguns detalhes dos bastidores. O longa está previsto para estrear no dia 28 de dezembro de 2023 e contou com a ajuda das famílias dos cantores originais.

O diretor Edson Spinello revelou que entrou em contato com os familiares de Dinho, Bento, Júlio, Samuel e Sérgio para poderem usar os figurinos da banda em 1990 e deixar tudo ainda mais verídico.

- O figurino é vintage dos anos 1990. Tivemos que ter um cuidado especial para mexer nas coisinhas deles e falar com os familiares.

É importante ressaltar que o filme não irá focar no acidente fatal que matou os cinco cantores no dia 2 de março de 1996. Na verdade, Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe vai contar a rápida trajetória da banda até o sucesso, já que os cantores estouraram em apenas oito meses depois de lançarem sua primeira música.