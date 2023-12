Gabi Luthai fala sobre gravidez de gêmeos, mas revela ter perdido um dos bebês: - Assunto delicado

Gabi Luthai está gravidinha e já se derreteu bastante pelo neném que ainda não nasceu, porém, as coisas não foram tão fáceis no início da gestação. Através dos Stories, a cantora revelou que descobriu a gravidez ainda nas primeiras semanas e rapidamente começou os exames necessários.

Com viagens marcadas e outros compromissos a serem cumpridos, Gabi seguiu sua agenda, mas foi surpreendida com um sangramento durante um jantar em São Paulo.

- É um assunto delicado, então eu vou falar brevemente o que aconteceu. Eu descobri a gestação com três semanas, então foi muito cedo. [...] Um dia antes do meu primeiro ultrassom, eu senti um líquido estranho, corri para o banheiro e tinha bastante sangue. Liguei imediatamente para a médica, ela me atendeu e ela só me falou: Gabi, fica tranquila, fica calma, vai na farmácia, compra tal remédio, usa, repouso, amanhã eu te vejo. Respirei fundo, dormi, no outro dia fui fazer meu primeiro ultrassom. No ultrassom a gente viu que eu estava com uma área de descolamento. Nessa época, é chamada de descolamento ovular, porque ainda não tem placenta. [...] Fica uma área com sangue dentro do útero, e esse sangue é irritante, então o útero fica contraindo para expulsar. Nessa de expulsar, pode ocorrer um aborto espontâneo.

Gabi também contou que a médica já desconfiava que a gestação podia ser de gêmeos pelo resultado dos exames de sangue feitos, mas preferiu não compartilhar a notícia, uma vez que a esposa de Teo Teló já estava bastante abalada emocionalmente.

- Quando ela fez o meu beta HCG, tava muito alto meus hormônios, mas ela não quis mexer muito. Ela me mandou para casa, fazer repouso absoluto. Mais ou menos uns 15 dias depois, voltei para fazer outro ultrassom, meu descolamento tinha melhorado e nós conseguimos ver os dois sacos gestacionais. Eu fiquei: Caraca, são dois, eu sempre quis dois. Mas ela falou: Um deles não está muito bem, tem um que o sangue foi para dentro dele, então seu corpo tem três opções. Ou ele vai evoluir os dois e vai dar tudo certo, ou esse aqui vai ser expelido, ou absorvido, ou pode abortar os dois.

A artista seguiu fazendo repouso na casa de seus cunhados em São Paulo, mas não conseguia uma maneira de contar a notícia para seus parentes e marido. Quando completou cerca de 11 semanas, ela voltou para fazer um novo ultrassom e foi quando recebeu a triste notícia de que um dos bebês não tinha evoluído.

- Um deles tinha evoluído. Fiquei com um misto de frustração, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco mais aliviada. Deus cuida de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Eu não vou entender, mas eu escolho aceitar.

No feed, Gabi compartilhou outros registros e confessou que seu quadro de depressão precisou ser controlado com medicamentos:

Estava anestesiada, meio sem reação. Muitos choros. Até que decidi que era melhor me medicar para depressão para tentar controlar as emoções, além da terapia que eu já fazia, as orações diárias, a alimentação. O repouso acabou. Pude voltar com os treinos também e fui me acolhendo, acolhendo meu momento.