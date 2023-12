Diones Coelho, motorista que atropelou Kayky Brito, nega candidatura a vereador: - Pretender é muito diferente de afirmar

Depois do bafafá ao ter dito que estava pensando em se candidatar para vereador, Diones da Silva Coelho, motorista que atropelou Kayky Brito, decidiu esclarecer a polêmica.

Através das redes sociais, o motorista de aplicativo desmentiu a afirmação e disse que está apenas estudando a possibilidade de se envolver com política no futuro, mas ainda não há nada confirmado.

- Eu estou falando que pretendo, pretender é muito diferente de afirmar que eu vou ser. Nem sei se é algo que vai acontecer. Coisas que estou conversando em off, estou buscando a direção em Deus. Então, se eu sentir paz no meu coração, eu vou fazer.

Apesar de estar sentindo a vontade de se candidatar no futuro, o influenciador afirmou que ainda não se sente muito confiante com a ideia e precisa amadurecê-la antes de tomar qualquer decisão.

- Eu não estou à venda por nada, meus princípios e valores. Quero aqui deixar bem claro no meu perfil. Eu não confirmei candidatura nenhuma. Pretender é muito diferente de você ter uma afirmação.

No final do relato, Diones ainda criticou os internautas que o enviaram mensagens maldosas e cheias de críticas:

- Se compra carro está errado, se faz publicidade está errado, se decide virar influencer está errado, se pretende ser político está errado. No fundo, as pessoas que estão criticando aproveitariam as oportunidades. Inclusive, todas as propostas que recusei de jogos e apostas.