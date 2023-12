Zack Snyder e elenco de Rebel Moon fazem churrasco exclusivo em São Paulo

Já imaginou curtir um churrasquinho com o elenco e produção do filme Rebel Moon? Pois foi exatamente o que aconteceu para alguns convidados no último sábado, dia 2, em São Paulo.

Zack Snyder, mais conhecido como Papai Snyder no Brasil, reuniu seu elenco de peso em uma comemoração para lá de exclusiva depois de participarem da CCXP23. Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Michiel Huisman, Staz Nair, Ray Fisher, Ed Skrein e E.Duffy tiveram uma verdadeira experiência de como é cair no samba e no pagodinho com muita comida e diversão.

O encontro foi liderado por Dudu Nobre, que apresentou hits clássicos do samba e convidou todos para dançarem e se divertirem. Na lista de convidados estavam presentes nomes como Bil Araújo, Camilla de Lucas, Igor Coelho, João Luiz Pedrosa e Leo Bagarolo.

Rebel Moon estreia no dia 22 de dezembro de 2023, exclusivamente na Netflix.