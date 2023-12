Liverpool faz dois gols no fim e derrota Fulham no Inglês; João Pedro marca, mas Chelsea vence

Em um jogo eletrizante, com duas viradas, vários golaços e muita emoção, o Liverpool fez dois gols nos minutos finais para derrotar o Fulham por 4 a 3, neste domingo, no Anfield, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês, com grande atuação de Alexander-Arnold, autor de dois dos quatro gols da equipe da casa.

Com a vitória, o Liverpool chegou aos 31 pontos e continua na perseguição ao líder Arsenal, que tem 33. O Fulham, por outro lado, ficou estacionado no 14º lugar, com 15, ainda longe da zona de rebaixamento.

Liverpool e Fulham fizeram um primeiro tempo eletrizante. Ambos os times se preocuparam em atacar e deixaram as suas defesas expostas. O time da casa abriu o placar aos 19 minutos em uma cobrança de falta majestosa de Alexander-Arnold. A bola entrou na forquilha.

O Fulham respondeu aos 24. Após bela jogada pela esquerda, Harry Wilson recebeu dentro da área e deu um leve desvio para superar o goleiro Kelleher e deixar tudo igual. Mas a tarde era de golaços do Liverpool. Aos 38, a bola sobrou limpa para Mac Allister. De muito longe, o volante acertou um lindo chute de primeira, no ângulo.

Mas o Fulham não se abateu e buscou o empate aos 49. Tete recebeu dentro da área e deu um leve desvio, no contrapé de Kelleher, para fazer 2 a 2. O time visitante ainda chegou a fazer o terceiro, aos 51, com Ream, mas a arbitragem marcou impedimento e anulou o lance.

O segundo tempo foi até melhor do que a primeira etapa, principalmente em termos de emoção. O Liverpool pressionou o adversário por boa parte e chegou a ficar muito perto do gol. Aos sete, em um ataque rápido, Darwin Núñez disparou pela direita e mandou na trave.

Parecia até que o jogo terminaria empatado, mas o Fulham se colocou à frente do marcador aos 34, quando De Cordova-Reid recebeu dentro da área e cabeceou para o gol. Foi um estalo para o Liverpool, que passou a pressionar ainda mais e protagonizou uma virada épica.

Aos 41, Endo recebeu de Salah e acertou mais um lindo chute de primeira. Mas o herói foi Alexander-Arnold. Aos 42, após bate e rebate dentro da área, ele dominou na coxa e soltou o pé para fazer outro golaço, confirmando assim a vitória do Liverpool.

CHELSEA VENCE COM UM A MENOS

O Chelsea não vem tendo vida fácil no Campeonato Inglês, mesmo assim, conseguiu ganhar posições preciosas na tabela de classificação ao derrotar o Brighton, por 3 a 2, com um jogador a menos. O destaque do duelo, realizado no Stamford Bridge, foi Enzo Fernández, autor de dois gols. João Pedro, atacante convocado por Fernando Diniz na última convocação da seleção brasileira, também fez o seu.

A vitória deixou o Chelsea em décimo lugar, com 19 pontos, contra 22 do Brighton, em oitavo. A equipe londrina ainda continua longe de disputar vaga para os principais torneios europeus.

Ainda neste domingo, Bournemouth (16º) e Aston Villa (4º) ficaram no empate por 2 a 2. Já o West Ham (9º) ficou no 1 a 1 com o Crystal Palace (12º).