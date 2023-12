Thaila Ayala celebra aniversário de dois anos de idade de filho com Renato Góes

No último sábado, dia 2, Thaila Ayala e Renato Góes celebraram o aniversário de dois anos de idade do pequeno Francisco. Todos os registros da comemoração foram compartilhados por Mari Bridi no Instagram e mostraram a criança se divertindo muito.

Além de brincar no espaço para as kids, Fran também curtiu muito as comidinhas que foram preparadas para a celebração. Usando um macacão azul bem soltinho, para lidar com o calor, Francisco foi flagrado comendo um pote de milho-cozido e se lambuzando com a delícia. Aniversário de criança tem que ser assim mesmo, né?

Na hora de cantar os parabéns, os papais se juntaram com os convidados na mesa do bolo e o pequeno Francisco ainda estava com um potinho de milho nas mãos.

Vale lembrar que Thaila e Renato também são pais da pequena Tereza, de sete meses de vida. A bebê foi diagnosticada com comunicação Interventricular, uma espécie de cardiopatia congênita.