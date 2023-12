Em vídeo emocionante, filha de Mingau mostra músico lhe dando beijo no rosto

A família de Mingau, vocalista da banda Ultraje a Rigor, vive um período difícil há três meses - quando o músico foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro. Mas, no último sábado, dia 2, a filha do cantor, Isabella Aglio, registrou um momento feliz e emocionante.

Nas imagens, que foram compartilhadas nas redes sociais, Mingau aparece ainda na cama de hospital beijando a filha no rosto. Assim que recebe o carinho do pai, Isabela se emociona.

Na legenda, ela escreveu:

Há exatos três meses passei pelo pior dia de toda a minha vida e hoje, recebo o presente mais lindo de todos!