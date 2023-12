Justiça libera encontros de Alexandre Correa com o filho e sem Ana Hickmann

Após a denúncia de agressão feita por Ana Hickmann contra Alexandre Correa, o empresário não viu o filho pessoalmente. Mas, de acordo com O Globo, a Justiça teria determinado que o ex da apresentadora poderia voltar a encontrar com a criança.

Como Ana Hickmann tem uma medida protetiva contra o ex, os encontros com Alezinho terão que ser feitos na presença de outra pessoa. A decisão teria sido tomada pela juíza da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Itu, em São Paulo.

Segundo o jornal, a Justiça teria entendido que a medida que prevê o distanciamento de Alexandre é aplicada apenas para a Hickmann. Neste momento, o empresário estaria aguardando o contato da equipe da apresentadora do Hoje em Dia para marcar um encontro ainda para este final de semana.

Atualmente, o contato entre pai e filho tem sido através de ligações de vídeo. Desde que saiu de casa, na data da agressão a Ana, dia 11 de novembro, Alexandre não reencontrou a criança.