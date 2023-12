A Farofa vem aí! Gkay é vista embarcando para Fortaleza

Gkay foi vista embarcando para Fortaleza, no Ceará, no aeroporto de Congonhas, no último sábado, dia 2. A influenciadora foi rumo a cidade onde acontecerá sua tradicional Farofa, que neste ano vai de 4 a 6 de dezembro.

Caso você esteja por fora, a Farofa da Gkay é a tradicional festa promovida pela influenciadora para celebrar o seu aniversário. Todos os anos, a famosa reúne influenciadores, ex-BBBs e outras celebridades em um festão marcado por muita música e pegação.

Neste ano, ela preparou uma programação bombástica, com direito a MC Daniel, Zé Vaqueiro, Pedro Sampaio, Wesley Safadão e muito mais.

Já bateu a vontade de receber o convite?