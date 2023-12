Motorista que atropelou Kayky Brito revela candidatura para vereador

Diones Coelho, motorista de aplicativo que ficou conhecido após acidente envolvendo Kayky Brito, anunciou nas redes sociais que pretende se candidatar a vereador no Rio de Janeiro. O homem se tornou bastante conhecido após o atropelamento do ator e já coleciona mais de 180 mil seguidores.

Coelho revelou suas intenções após abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e receber um questionamento sobre uma possível guinada para política. Com isso, ele acabou contanto que tem tido conversas em off sobre o assunto e que pretende lançar sua candidatura nas próximas eleições.

A notícia acabou causando um certo espanto nas redes sociais, o que deixou o nome de Kayky novamente entre os mais comentados