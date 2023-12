Roberto de Carvalho canta Rita Lee em show de Marisa Monte no Primavera Sound

Marisa Monte fez uma emocionante homenagem para Rita Lee em seu show no Primavera Sound, que rolou na noite do último sábado, dia 2. Para isso, a cantora convidou Roberto de Carvalha para cantar alguns sucessos da Rainha do Rock.

No palco corona, os dois soltaram a voz ao som dos hits Doce Vampiro e Mania de Você - grandes sucessos de Rita.

Ao final da apresentação, os dois se despediram mandando beijos para o céu.

Que linda homenagem, né?