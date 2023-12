Charge - 3 de dezembro de 2023

A Prefeitura de São Caetano, comandada pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), lançou mão de manobra administrativa para tentar destravar a licitação para obras de drenagem com recursos da CAF (Corporação Andina de Fomento, o banco de investimentos da América Latina) paralisada pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado). A gestão revogou o edital sob contestação na Corte e republicou a concorrência internacional no mesmo dia – na sexta-feira, com publicação no Diário Oficial municipal.