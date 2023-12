Discriminação é tema de pesquisa feita pelo Procon

Quatro em cada dez pessoas já tiveram percepção de terem sido discriminadas de alguma forma durante um ato de consumo. O dado é apontado por pesquisa realizada pela Fundação Procon-SP. No estudo, com 748 pessoas, 37,03% (277) dos entrevistados relataram alguma situação.

Dentre as que afirmaram ter percebido alguma atitude discriminatória, a maior parte declarou ter sido pela sua condição financeira – 102 pessoas ou 36,82%; por causa da raça/cor – 94 pessoas ou 33,94% e 8,66% – 24 pessoas – por serem mulheres. As causas apontadas são as mesmas da edição dessa mesma consulta, realizada em fevereiro desse ano.

Em relação à cor, a pesquisa aponta que a maioria dos respondentes que alegaram discriminação, a soma de quem se declara preto ou pardo (54,15%) é a maioria (150 pessoas); da cor branca (119 dos 277 discriminados), o que representa 42,96%, seguidos pela amarela 1,81% (cinco) e indígena 1,08% (três).

OUTROS DADOS

Aos que responderam terem sofrido discriminação foi perguntado se, na sua percepção, a discriminação teria sido direta/ostensiva ou sutil/camuflada. A grande maioria, 71,84% (199) considerou que foi camuflada. E quanto ao local em que o fato ocorreu, destacam-se: loja (de roupas, calçados, eletroeletrônicos, entre outras) com 23,47%; estabelecimentos financeiros (bancos, financeiras, seguradoras e similares) com 15,16% e mercados, 10,47%.

Em relação a qual atitude tomaram para reparar a discriminação, 42,60% (118) responderam não ter tomado nenhuma atitude; 36,82% (102) exigiram respeito aos seus direitos; 13,36% (37) notificaram a ouvidoria da empresa e, 7,22% (20) denunciaram às autoridades competentes.

Das 20 pessoas que declararam ter denunciado a discriminação às autoridades competentes, sete recorreram ao Procon-SP e oito a uma delegacia de polícia.