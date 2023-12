Nevascas paralisam serviços na Alemanha e criam 'manto de neve' em Munique

Fortes nevascas interromperam neste sábado, 2, o tráfego aéreo e ferroviário na Baviera, sul da Alemanha, especialmente em Munique, sua capital. Mais de 40 centímetros de neve caíram durante a noite na cidade, e autoridades locais precisaram aconselhar os moradores a evitarem "deslocamentos desnecessários", por conta das "nevascas excepcionalmente intensas".

Após suspender os voos até ao meio-dia (8h no horário de Brasília), o aeroporto de Munique anunciou que, "devido à persistente nevasca", estenderia a medida até às 6h (3h no Brasil) de domingo, 3. Um porta-voz informou à AFP que 760 voos serão afetados.

A chegada intensa do inverno boreal também perturbou o tráfego ferroviário. Segundo a principal empresa ferroviária da Alemanha, Deutsche Bahn, os trens não podiam acessar a estação central de Munique, e também eram esperados cancelamentos ou atrasos no restante do sul da Alemanha durante o dia.

A agência de notícias Deutsche Presse-Agentur (DPA) informou que alguns passageiros em Munique e na cidade vizinha de Ulm passaram a noite de sexta-feira, 1º, nos trens devido à paralisação.

Em Munique, nenhum ônibus ou bonde operava na tarde de sábado, segundo a autoridade de trânsito local. Algumas linhas de metrô e trens regionais também foram afetadas.

As árvores derrubadas deixaram "milhares" de pessoas sem energia em todo o Estado da Baviera, disse a empresa de serviços públicos Bayernwerk à DPA. A polícia da Baixa Baviera, região a noroeste de Munique, disse ter respondido a 350 incidentes relacionados com neve e gelo entre a noite de sexta-feira e o início deste sábado, alguns dos quais provocaram ferimentos ligeiros a moderados.

A partida entre o Bayern Munique e o Union Berlin, pela 13ª rodada do campeonato alemão, originalmente marcada para este sábado, foi adiada, principalmente devido à neve acumulada no teto do estádio Allianz Arena.

Tempestade atingiu Europa Central

Na Áustria e na Suíça, a nova nevasca levou as autoridades a alertar sobre o perigo de avalanches. As províncias de Tirol e Vorarlberg, no oeste da Áustria, elevaram os alertas de avalanches para o segundo nível mais alto, depois que a região recebeu até 50 centímetros de neve durante a noite.

A empresa ferroviária austríaca OeBB informou na tarde de sábado que vários trechos das suas rotas em todo o país foram fechados devido à tempestade.

Na República Checa, a principal rodovia e algumas outras estradas ficaram bloqueadas durante horas, e os transportes públicos enfrentaram atrasos e cancelamentos. Mais de 15 mil famílias ficaram sem energia.

A principal rodovia que liga a capital Praga à segunda maior cidade de Brun ficou paralisada durante horas após um acidente que causou uma longa fila de caminhões de 20 quilômetros. Os engarrafamentos também atingiram outras partes da rodovia, bem como o trecho que liga Praga à Alemanha. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)