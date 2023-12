Espetáculo Sonhando com o Mickey leva mágia da Disney ao Dell’Antonia

As três sessões do tão esperado espetáculo Sonhando com o Mickey lotaram, neste sábado (2), o Ginásio Laís Elena Aranha do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, no Bairro Silveira, em Santo André. O icônico personagem esteve acompanhado de Minnie Mouse, Donald, Pateta, as princesas como Bela e Branca de Neve, entre outros nomes do universo Disney que se certificaram de agitar o primeiro sábado da programação do Natal Solidário da cidade, que termina em 24 de dezembro.

O show inicialmente estava marcado para ocorrer em outubro, mas foi adiado por causa de condições climáticas na data.

Daniela Siqueira, moradora da Vila Humaitá, em Santo André, prestigiou o evento junto com o marido e as duas filhas. “Costumo ir em todas as atividades da cidade. O espetáculo foi magnífico. Todo mundo deveria assistir pelo menos uma vez. É de aplaudir de pé”, relata.

Diego Rocha, morador da Vila Pires, também aproveitou o sábado para curtir o evento do Natal Solidário. “Programas como esse são interessantes para que as famílias fiquem cada vez mais unidas. É muito bom ter essa possibilidade.”

Também já estão abertas a Casa do Papai Noel e a Vila de Natal, no Parque Celso Daniel. Elas funcionarão até 23 de dezembro, de terça a sexta-feira, das 14h às 22h, e sábados e domingos, das 10h às 22h. Toda programação, inscrições para atividades e roteiro do trenó itinerante estão disponíveis pelo site (https://www.santoandrenatalsolidario.com.br/).